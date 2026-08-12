Human Creation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Human Creation hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,88 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Human Creation 29,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent auf 2,30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at