11.02.2026 06:31:28
Human Creation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Human Creation präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,60 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 2,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
