Human Creation veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Human Creation präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Human Creation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11,48 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Human Creation 2,23 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at