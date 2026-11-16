16.11.2026 06:31:29

Human Dream Technology Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Human Dream Technology Group präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 43,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Human Dream Technology Group ein Ergebnis je Aktie von 146,61 JPY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,80 Prozent zurück. Hier wurden 11,91 Milliarden JPY gegenüber 14,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 108,72 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 176,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Human Dream Technology Group im vergangenen Geschäftsjahr 43,90 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Human Dream Technology Group 45,98 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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