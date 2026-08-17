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17.08.2026 06:31:29
Human Dream Technology Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Human Dream Technology Group lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 119,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Human Dream Technology Group ein Ergebnis je Aktie von -141,970 JPY vermeldet.
Human Dream Technology Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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