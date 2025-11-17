Human Dream Technology Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Human Dream Technology Group hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 144,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -92,420 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Human Dream Technology Group mit einem Umsatz von insgesamt 14,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 28,77 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 176,75 JPY gegenüber -21,300 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 39,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at