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18.03.2026 06:31:28
HUMAN MADE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HUMAN MADE hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 132,78 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 92,87 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 14,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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