Human Metabolome Technologies, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Human Metabolome Technologies, präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 6,35 JPY gegenüber -8,310 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 314,8 Millionen JPY – ein Plus von 66,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Human Metabolome Technologies, 188,6 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 35,70 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Human Metabolome Technologies, ein Gewinn pro Aktie von 43,67 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Human Metabolome Technologies, 1,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,46 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at