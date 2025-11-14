Human Metabolome Technologies, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Human Metabolome Technologies, stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 17,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,990 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Human Metabolome Technologies, im vergangenen Quartal 192,4 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Human Metabolome Technologies, 274,2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at