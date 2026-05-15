Human Metabolome Technologies, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Human Metabolome Technologies, lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,78 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 448,0 Millionen JPY, gegenüber 581,9 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at