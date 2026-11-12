Human Metabolome Technologies, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Human Metabolome Technologies, lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Human Metabolome Technologies, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,100 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 253,2 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192,4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at