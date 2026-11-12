|
12.11.2026 06:31:28
Human Metabolome Technologies, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Human Metabolome Technologies, lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Human Metabolome Technologies, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,100 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 253,2 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192,4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!