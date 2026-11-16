Human mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Human hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,16 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at