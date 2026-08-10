Human: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Human äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 51,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Human 39,23 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,30 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 25,63 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at