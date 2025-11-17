Human stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Human hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,37 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 25,10 Milliarden JPY gegenüber 24,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at