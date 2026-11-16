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16.11.2026 06:31:29
Human Technologies,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Human Technologies,Inc Registered stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,56 JPY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Human Technologies,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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