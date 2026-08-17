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17.08.2026 06:31:29
Human Technologies,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Human Technologies,Inc Registered gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,90 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 2,01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,77 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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