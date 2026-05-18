Human Technologies,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Human Technologies,Inc Registered hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 24,58 JPY gegenüber -0,490 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,99 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 105,94 JPY gegenüber 68,31 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Human Technologies,Inc Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 6,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at