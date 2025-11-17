|
Human Technologies,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Human Technologies,Inc Registered ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Human Technologies,Inc Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,49 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,84 Milliarden JPY – ein Plus von 25,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Human Technologies,Inc Registered 1,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
