Human veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Human hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 77,22 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 111,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,15 Milliarden JPY – ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Human 25,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 213,60 JPY. Im letzten Jahr hatte Human einen Gewinn von 251,21 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 100,33 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at