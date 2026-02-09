Humana AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Humana AB hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Humana AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,48 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,69 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,985 SEK sowie einem Umsatz von 2,54 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,73 SEK gegenüber 2,87 SEK je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,30 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,01 Milliarden SEK.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,74 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 10,07 Milliarden SEK gerechnet.

