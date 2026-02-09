09.02.2026 06:31:29

Humana AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Humana AB hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Humana AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,48 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,69 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,985 SEK sowie einem Umsatz von 2,54 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,73 SEK gegenüber 2,87 SEK je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,30 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,01 Milliarden SEK.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,74 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 10,07 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen