Humana AB legte Quartalsergebnis vor

Humana AB hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,82 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,64 Prozent auf 2,49 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Humana AB 2,67 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,28 SEK sowie einen Umsatz von 2,52 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at