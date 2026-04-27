Humana AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Humana AB hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Humana AB ein EPS von 1,44 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 2,48 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Humana AB 2,53 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at