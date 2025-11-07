Humana gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Humana hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 3,98 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Humana im vergangenen Quartal 32,65 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Humana 29,40 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at