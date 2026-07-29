Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|
29.07.2026 12:14:15
Humana Inc Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Humana Inc (HUM) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $694 million, or $5.73 per share. This compares with $545 million, or $4.51 per share, last year.
Excluding items, Humana Inc reported adjusted earnings of $1.248 billion or $7.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.2% to $40.888 billion from $32.388 billion last year.
Humana Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $694 Mln. vs. $545 Mln. last year. -EPS: $5.73 vs. $4.51 last year. -Revenue: $40.888 Bln vs. $32.388 Bln last year.
FY 2026 Earnings Guidance: Adjusted EPS guidance of at least $9.00.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Humana Inc.
|
28.07.26
|Ausblick: Humana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.07.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Humana von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Humana vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.07.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Humana von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.07.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.06.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.06.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)