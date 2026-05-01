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01.05.2026 06:31:29
Humana präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Humana gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,30 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Humana 39,65 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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