Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|
27.01.2026 21:04:17
Humana Shares Slide 21% Due To Selling Pressure
(RTTNews) - Humana Inc. (HUM) shares plunged 20.37 percent, or $53.69, to $209.94 on Tuesday. The recent drop seems to be more about overall selling pressure on the stock rather than any specific news. The stock opened way down at $219.98, dropping from a previous close of $263.63, and moved between $206.22 and $223.00 throughout the day on the New York Stock Exchange. There was a notable spike in trading volume, hitting around 5.68 million shares, much higher than the typical volume of about 1.41 million. Humana's shares are currently near the lower end of their 52-week range, between $206.22 and $315.35
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Humana Inc.
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
27.01.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Humana gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Humana von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)