Humana stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Humana präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Humana vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,61 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 32,52 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Humana 29,21 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,84 USD, nach 9,98 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 129,66 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Humana einen Umsatz von 117,81 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at