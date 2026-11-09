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09.11.2026 06:31:29
Humana stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Humana äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Humana 1,62 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 41,16 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,998 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 40,91 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.at
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