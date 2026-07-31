Humana veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Humana hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,73 USD, nach 4,51 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at