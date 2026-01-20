Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
20.01.2026 05:46:00
Humanoide Roboter könnten in Airbus-Fabriken arbeiten
Der Name Airbus lässt die Aktie der chinesischen Roboter-Firma UBTech gedeihen. Was genau dahintersteckt, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|Euronext-Handel CAC 40 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,15
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.