Schaeffler Aktie

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

26.02.2026 04:22:29

Humanoide Roboter und Rüstung: Autozulieferer Schaeffler sattelt um

Schaeffler gehört zu den zehn größten Zulieferern der Welt - die Autoindustrie ist der größte Kunde. Da die Branche schwächelt, sucht das Unternehmen nach zukunftsträchtigen Alternativen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
