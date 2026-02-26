Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
26.02.2026 04:22:29
Humanoide Roboter und Rüstung: Autozulieferer Schaeffler sattelt um
Schaeffler gehört zu den zehn größten Zulieferern der Welt - die Autoindustrie ist der größte Kunde. Da die Branche schwächelt, sucht das Unternehmen nach zukunftsträchtigen Alternativen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
26.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|XETRA-Handel: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26