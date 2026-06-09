EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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09.06.2026 09:12:00
Humanoider Roboter für extreme Umgebungen: „Pemba“ besteigt Vulkan Chimborazo
Ein humanoider G1-Roboter ist weitgehend autonom auf den 6200 m hohen Vulkan Chimborazo gestiegen. Nun ist ein Aufstieg auf den Mount Everest geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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