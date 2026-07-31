HumanSoft hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HumanSoft hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 KWD. Im Vorjahresviertel hatte HumanSoft 0,060 KWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 18,7 Millionen KWD – das entspricht einem Abschlag von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,7 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at