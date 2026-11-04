HumanSoft hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HumanSoft hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HumanSoft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 KWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,0 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at