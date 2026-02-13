|
13.02.2026 06:31:29
HumanSoft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HumanSoft hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 KWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 KWD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HumanSoft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,4 Millionen KWD im Vergleich zu 21,1 Millionen KWD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 KWD. Im Vorjahr hatte HumanSoft 0,300 KWD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,01 Prozent auf 79,16 Millionen KWD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 77,57 Millionen KWD gelegen.
