HumanSoft präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HumanSoft hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,070 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HumanSoft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,1 Millionen KWD im Vergleich zu 20,2 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at