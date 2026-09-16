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16.09.2026 06:31:29
Humatech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Humatech präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Humatech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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