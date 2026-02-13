13.02.2026 06:31:29

Humax: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Humax hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5406,24 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Humax ein Ergebnis je Aktie von -491,000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,70 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,24 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7036,810 KRW gegenüber -1953,000 KRW im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 400,89 Milliarden KRW – eine Minderung um 26,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 542,66 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen