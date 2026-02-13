Humax: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Humax hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5406,24 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Humax ein Ergebnis je Aktie von -491,000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,70 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,24 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7036,810 KRW gegenüber -1953,000 KRW im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 400,89 Milliarden KRW – eine Minderung um 26,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 542,66 Milliarden KRW eingefahren.

