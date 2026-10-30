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30.10.2026 06:31:28
Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 32,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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