Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 146,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 37,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 233,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,250 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 449,75 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 506,98 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,260 CNY und einen Umsatz von 622,00 Millionen CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at