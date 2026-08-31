HUNAN AIHUA GROUP C0 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HUNAN AIHUA GROUP C0 hat sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,190 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HUNAN AIHUA GROUP C0 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,28 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,02 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at