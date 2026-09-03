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03.09.2026 06:31:29
HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 196,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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