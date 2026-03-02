Hunan Changyuan Lico A präsentierte Quartalsergebnisse

Hunan Changyuan Lico A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Hunan Changyuan Lico A mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 142,68 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,120 CNY. Im letzten Jahr hatte Hunan Changyuan Lico A einen Gewinn von -0,260 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,34 Milliarden CNY gegenüber 5,54 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at