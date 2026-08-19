Hunan Changyuan Lico A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hunan Changyuan Lico A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,16 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hunan Changyuan Lico A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hunan Changyuan Lico A mit einem Umsatz von insgesamt 4,80 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 220,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at