Hunan Changyuan Lico A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hunan Changyuan Lico A präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 4,68 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hunan Changyuan Lico A 2,15 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at