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19.10.2026 06:31:29
Hunan Changyuan Lico A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hunan Changyuan Lico A präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Umsatzseitig wurden 4,68 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hunan Changyuan Lico A 2,15 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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