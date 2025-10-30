Hunan Chendian International Development Share- A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hunan Chendian International Development Share- A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,15 CNY. Im letzten Jahr hatte Hunan Chendian International Development Share- A einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,99 Prozent auf 1,11 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at