Hunan Chendian International Development Share- A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hunan Chendian International Development Share- A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden CNY gegenüber 1,00 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at