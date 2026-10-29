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29.10.2026 06:31:29
Hunan Chendian International Development Share- A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hunan Chendian International Development Share- A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Hunan Chendian International Development Share- A im vergangenen Quartal 1,13 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hunan Chendian International Development Share- A 1,12 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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