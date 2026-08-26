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26.08.2026 06:31:28
Hunan Corun New Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hunan Corun New Energy gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde mit 0,01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite hat Hunan Corun New Energy im vergangenen Quartal 1,57 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hunan Corun New Energy 935,0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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