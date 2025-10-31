Hunan Corun New Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hunan Corun New Energy hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 1,26 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 977,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at